Три эскизных проекта стелы "Город трудовой доблести" представят тюменцам для голосования

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

Три эскизных проекта стелы "Город трудовой доблести" отобрано членами конкурсной комиссии в администрации Тюмени. Голосование за лучшее художественное решение пройдет на площадках фестиваля "Тюменская осень" 17-19 сентября.

Об этом глава города Руслан Кухарук сообщил в своих соцсетях.

"Несколько месяцев назад мы объявили открытый публичный конкурс на разработку эскизного проекта стелы и концепции оформления прилегающей территории. Поступило 13 работ. Имена авторов работ зашифрованы и представлены под номерами. Сегодня были подсчитаны баллы, которые и определили три лучших проекта", - говорит Кухарук.

Авторы предлагают разместить стелы на Текутьевском бульваре, перекресток улиц Холодильной – Республики, скверах Сибирский и Машарова.

Напомним, 20 мая 2021 г. Тюмени присвоено почетное звание РФ "Город трудовой доблести", в связи с чем в городе должна быть установлена стела с изображением герба Тюмени и текстом указа президента страны о присвоении городу звания.

"Ждем замечания от наших жителей. Для нас это важно. Потому что в рамках второго этапа конкурса финалисты будут иметь возможность доработать свои конкурсные работы", - отметил глава Тюмени.

Материалы эскизов будут размещены на сайте администрации Тюмени.