В Червишево после капремонта открылась детская школа искусств

| Фото: пресс-службы главы Тюменского района | Фото: пресс-службы главы Тюменского района

Детская школа искусств открылась после капитального ремонта в с. Червишево Тюменского района, сообщает администрация муниципалитета.

В здании полностью заменили системы отопления, водоснабжения, установили вентиляцию и видеонаблюдение, обновили половое покрытие, оштукатурили стены, произвели перепланировку помещений. Теперь здесь оборудованы шесть просторных кабинетов, раздевалки для хореографии с душевыми комнатами и санузлы.

На средства, выделенные в рамках национального проекта "Культура" и из местного бюджета, приобрели новую мебель, компьютерную технику и музыкальные инструменты - рояль, пианино, баяны и аккордеон.

В классах появились интерактивные доски, а в кабинете изобразительного искусства и скульптуры - гончарное оборудование, мольберты, богатый натурфонд, а также учебная и методическая литература.

Помещение школы искусств расположено в одном здании с детским садом.

Первых своих учеников Червишевское отделение Онохинской ДШИ приняло в 1998 году, тогда же и был проведен ремонт здания школы. За это время учреждение выпустило более 240 учеников. В настоящее время в школе обучаются 146 детей под наставничеством 11 педагогов.