Доля расходов жителей Тюменской области на ЖКУ в 2020 году снизилась почти на 2 процентных пункта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доля расходов жителей Тюменской области на ЖКУ в 2020 году снизилась на 1,8 процентных пункта и составила 9,2% потребительских расходов среднестатистической семьи региона. По оценке экспертов РИА Новости, такая семья в 2020 году платила за жилищно-коммунальные услуги в среднем 3 тыс. 937 рублей.

Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах в 2020 году зафиксирована в Ярославской области (13,5%), Республике Коми (13,2%) и в Чукотском автономном округе (13%). Всего же более 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 42 субъектов РФ.

В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ в совокупных потребительских расходах по сравнению с 2019 годом увеличилась на 0,9 процентных пункта и составила 10,5%. Рост доли отмечается в 38 регионах. Наиболее существенно она увеличилась в Москве (+5,8 пункта), Ямало-Ненецком автономном округе (+2,2 пункта) и в Пермском крае (+1,4 пункта).

В 44 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ снизилась. Самое существенное сокращение доли произошло в Севастополе (-2,6 пункта), Чеченской Республике (-2,1 пункта) и в Тюменской области (-1,8 пункта). В трех регионах – в Республике Северная Осетия-Алания, Иркутской области и в Магаданской области доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2019 годом не изменилась.

Оплата услуг ЖКХ, отмечено в исследовании РИА Новости, одна из наиболее чувствительных статей бюджета россиян. Их доля структуре потребительских расходов выросла, увеличение произошло и в абсолютных значениях. Эксперты отмечают, что ситуация в сфере ЖКХ является одной из часто обсуждаемых и вместе с тем неоднозначных.

Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, затрачиваемых семьей на услуги ЖКХ в регионах. Самый существенный объем затрат по итогам 2020 года был в Москве – средняя семья здесь платила за услуги ЖКХ более 10 тыс. рублей в месяц.

Свыше 8 тыс. рублей в месяц расходовали на ЖКУ также в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и в Магаданской области. Как показывает рейтинг, наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Республик Алтай и Калмыкия, а также Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляли менее 2,8 тыс. рублей в месяц.

В целом же по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2020 году составляли 5,1 тыс. рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом данный показатель вырос на 6,5%, то есть выше инфляции (4,9%). По мнению экспертов РИА Новости, это связано с тем, что во многих регионах вследствие введенных пандемийных ограничений значительная доля населения работала в удаленном режиме дома, дистанционно также велось обучение школьников и студентов, что обусловило рост потребления коммунальных услуг на дому.

В текущем году на фоне стабилизации экономической ситуации в стране и снятия большого числа ограничений можно ожидать, что совокупные потребительские расходы продемонстрируют рост и достигнут примерно докризисных значений. При этом и рост тарифов на ЖКХ составит около 3%. Соответственно, предполагают аналитики, доля расходов на услуги ЖКХ останется примерно на прежнем уровне или немного снизится.