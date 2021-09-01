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Оркестр "Камерата Сибири" выступит на фестивале "Алябьевская осень"

Общество, 08:28 14 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт оркестра "Камерата Сибири" под управлением Антона Шароева пройдет 17 октября в рамках фестиваля "Алябьевская осень", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В первом отделении концерта представят оперу "Моцарт и Сальери" Н. А. Римского-Корсакова по одноименному произведению А.С. Пушкина. Опера прозвучит в исполнении солистов театра "Геликон-Опера" Василия Ефимова и заслуженного артиста РФ Владимира Огнева.

В концерте также прозвучат сочинения Антонио Сальери и Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении солистки международных конкурсов Марии Блажевич.

31-й по счёту фестиваль в Тюменской филармонии пройдёт с 1 октября по 31 октября 2021 года. Двенадцать разнообразных по жанру концертов станут прекрасным началом нового сезона.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# оркестр , фестиваль

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