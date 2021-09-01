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Жители Тюменской области о качестве рыбы и мяса узнают по горячей линии

Общество, 16:20 13 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности пройдет в Тюменской области с 13 по 24 сентября, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Специалисты ответят на вопросы, касающиеся реализации мясной и рыбной продукции, требований к ее маркировке, качеству, безопасности и срокам годности; дадут рекомендации по правильному выбору мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд; помогут в оформлении претензии в адрес продавца",- сообщает ведомство.

Получить консультации в управлении Роспотребнадзора можно по телефонам: 8(3452) 20-27-14 - санитарный надзор, 8 (3452) 20-31-11 – отдел защиты прав потребителей.

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# мясо , рыба , Управление Роспотребнадзора

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