Новую школу в Восточном округе Тюмени осмотрели Владимир Якушев и Александр Моор

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

В новом корпусе школы №92 на ул. Николая Зелинского в Тюмени созданы все условия для ребят, углубленно изучающих физику, информатику, математику и другие точные науки. Учебные классы полностью укомплектованы для занятий робототехникой, начиная с первого класса. Об этом, проводя экскурсию по зданию для полпреда президента в УФО Владимира Якушева и губернатора региона Александра Моора, сообщил глава города Руслан Кухарук.

"Школу открыли 1 сентября. За счет городского бюджета укомплектовали всем необходимым оборудованием. Создали специальные классы, в которых ребята будут изучать углубленно предметы. Школа - профильная, акцент сделан на изучение информатики, математики, физики. Ученики периодически занимают призовые места на олимпиадах разного уровня", - отметил Кухарук.

На оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем из муниципального бюджета выделено более 237 млн рублей. Общая площадь здания – более 20 тыс. кв. м. В школе 57 кабинетов, гимнастический зал, обеденный зал на 300 человек. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения. Школу построили за 2 года.

Ранее директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер отмечал, что общее количество школьников выросло на 11,3 тыс. человек, причем не только за счет областной столицы, но и в муниципалитетах региона. В первый класс в 2021 году пошли 26,3 тыс. юных жителей Тюменской области. Это на 5 тыс. человек больше, чем в 2020 году.

Учреждение расположено в Восточном административном округе на ул. Николая Зелинского. Здесь смогут заниматься более 2 тыс. 200 ребят.

Также Владимир Якушев и Александр Моор посетили Физико-математическую школу. Это учреждение основано в 2015 году. Здесь обучается 405 человек – школьники 5-11 классов.

Евгений Бабенко