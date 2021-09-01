В Тюмени 42 социальных объекта подключены к теплу

| Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

В 42 социальных объекта Тюмени - детские сады, школы и больницы – идет подача тепловой энергии по данным на 13 сентября. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в компании УСТЭК.

Начиная с 10 сентября, от руководителей социальных учреждений города поступило более 60 заявок на обеспечение услугой отопления. Все они сразу же принимались в работу сотрудниками УСТЭК, отметили в компании.

Работы по наладке режимов централизованного теплоснабжения для школ, детсадов и больниц велись и в выходные дни. 13 и 14 сентября все заявки будут выполнены, заверили в теплоснабжающей организации города.

"Начало отопительного сезона – время повышенной нагрузки на сотрудников УСТЭК. Несмотря на это, все специалисты работают максимально оперативно и слаженно. График включения отопления размещен на сайте УСТЭК. В течение шести дней, начиная с 13 сентября, тепловая энергия будет поставлена во все районы города", - рассказал генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.

Анжела Лебедева