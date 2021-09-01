Тюменская область привлекает крупных инвесторов

Фото ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область продолжает улучшать деловой климат и остается привлекательной территорией для крупных инвесторов федерального масштаба.

По словам президента АО "Фармасинтез" Викрама Сингха Пуния, Тюменская область - один из самых надежных и заинтересованных партнеров. Возглавляемая им компания давно работает в регионе, развивая импортозамещающее производство лекарственных препаратов.

В 2021 году в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано очередное соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и АО "Фармасинтез". При содействии региональных органов власти компания намерена наладить в Тюмени выпуск более 30 наименований кардиологических препаратов. Общий объем инвестиций в этот проект превысит 4 млрд рублей, в результате его реализации создадут около 200 новых рабочих мест.

"Я бы предложил другим компаниям обратить внимание на регион для вложения инвестиций и открытия производства", - сказал Викрам Сингх Пуния.

Правительство Тюменской области и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев активно поддерживают инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, заявил председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев.

Группа компаний "Дамате" приступила к реализации инвестпроекта по строительству в Исетском районе репродуктора второго порядка по производству племенного яйца индейки мощностью 12 млн инкубационных яиц в год.

"Речь идет об импортозамещающем производстве, а также об обеспечении биологической и ветеринарной безопасности нашей страны. Без сомнения, это проект федерального масштаба, который невозможно было бы начать без поддержки правительства Тюменской области", - сообщил Наум Бабаев.

Объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей. Строительство производственного комплекса планируется завершить в 2023 году. Выход на полную мощность намечен на 2025 год. На новом агропредприятии создадут около 200 высокооплачиваемых рабочих мест.

"В Тюменской области развиваются разные направления экономики, и даже в 2020 году удалось добиться заметного роста. Чтобы не быть голословным, просто назову одну цифру – объем продукции обрабатывающих производств вырос в два раза, и по этому показателю Тюменская область первая в стране", - подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Евгений Бабенко