В Тобольском районе открыли виртуальный концертный зал в библиотеке

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Виртуальный концертный зал открыли в библиотеке с. Байкалово Тобольского района. Жители смогут увидеть трансляцию фестиваля "Алябьевская осень" с 15 сентября, сообщает администрация муниципалитета.

До конца 2021 г. байкаловские зрители побывают на трансляциях из концертного зала им. Юрия Гуляева. Им представят концерт в рамках фестиваля "Алябьевская осень", концерты ко дню рождения великих композиторов. Запланированы выступления государственного академического хора им. М. Е. Пятницкого, вокал-группы "Санрайз", специальная трансляция для преподавателей детских школ искусств, гала-концерт V областного конкурса "Солист оркестра" и рождественский концерт.

"В дальнейшем здесь будут организованы показы в высоком качестве выступлений музыкантов из концертных залов Московской филармонии как в прямом эфире, так и в записи",- добавили в администрации.

Открытие виртуального концертного зала в с. Байкалово стало возможным благодаря нацпроекту "Культура".

Также по национальному проекту в Тобольском районе идёт капитальный ремонт сельского клуба в с. Малая Зоркальцева, его откроют до конца 2021 года.