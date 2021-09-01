Тюменскую мебельную фирму оштрафовали за изготовление некачественного гарнитура

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

900 тыс. рублей неустойки заплатит тюменцу студия кухни BRUSNIKA за некачественный гарнитур. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, клиент и компания заключили договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу.

Стоимость работ составила 1 млн 44 тыс. 556 рублей. Однако в установленный срок гарнитур полностью не изготовили, а его готовые части имели множество недостатков и дефектов.

На требование клиента о проведении экспертизы компания не возражала, но и мер по ее проведению не предприняла. Недостатки изделия устранены также не были. После этого тюменец обратился с исковым заявлением в суд.

Решением Ленинского районного суда после независимой экспертизы требования тюменца были удовлетворены. Суд обязал предпринимателя в течение месяца безвозмездно устранить недостатки кухонного гарнитура.

В пользу истца взысканы неустойки за нарушение сроков в размере 600 тыс. рублей и за нарушение назначенного потребителем срока устранения недостатка - 300 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда. Кроме того, предприниматель заплатит штраф в 451 тыс. рублей.