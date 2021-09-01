Тюменских школьников приглашают пройти квест РДШ

| Фото: из сообщества "Российское движение школьников" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Российское движение школьников" во ВКонтакте (архив)

Тюменцы в возрасте от восьми до 17 лет могут принять участие во Всероссийском квесте Российского движения школьников и выиграть призы. На кону – брендированные подарки и поездка в московский парк аттракционов "Остров мечты" на финальное испытание и празднование дня рождения РДШ.

Как рассказал педагог-организатор сектора по взаимодействию с детскими общественными организациями РДШ в Тюменской области Владислав Мухин, желающие успевают подать заявку до 22 сентября. Присоединиться к квесту можно в любой день.

"Задания связаны с творчеством, наукой, экологией, спортом, военной патриоткой, медиа, краеведением, добром, кулинарией. Их нужно выполнять по порядку. После выполнения одного задания открывается следующее. Выполнять их можно до 22 сентября включительно", – рассказал Владислав Мухин.

Задания публикуют каждый день в 7 часов по московскому времени в группе Российского движения школьников во ВКонтакте и в разделе "Задания" на сайте рдш.рф.

Пройти квест может любой школьник России от восьми лет, даже если он не знаком с РДШ.

Конкурс проводится в двух категориях: от 8 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Десять участников, набравших максимальное число баллов в категории "От 8 до 13 лет", получат брендированные призы от РДШ.

Среди конкурсантов в возрасте от 14 до 17 лет, показавших лучшие результаты, отберут по два человека от каждого региона. Они получат возможность посетить московский парк "Остров мечты" в рамках фестиваля "Шестилетие РДШ" 29 октября.

Инна Пахомова