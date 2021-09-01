Выписки из ЗАГСа тюменцы могут получить не выходя из дома

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Копии свидетельства о браке и разводе, о рождении и перемене имени тюменцы могут получить не выходя из дома. Это можно сделать на портале госуслуг с помощью нового сервиса, который запустило Минцифры совместно с ФНС, сообщается на сайте правительства РФ.

Выписки из ЗАГСа бывают нужны для получения других документов или сделок купли-продажи, например, недвижимости.

Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее – в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку: в этом случае данные в вашем личном кабинете всегда будут актуальными.