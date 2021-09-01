Тюменская область за первое полугодие 2021 года направила на соцпомощь жителям больше, чем за 2020 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Затраты на социальную сферу в Тюменской области в первом полугодии 2021 года составили 78% от общих расходов - около 25 млрд рублей, что на 818 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Если посмотреть на расходы бюджета на социальную помощь в Тюменской области, то в 2020 году относительно 2019-го они выросли в два раза. А сумма, направленная на эти цели из региональной казны только за первое полугодие 2021 года, уже превысила траты 2020 года. Это реальная, конкретная поддержка государства для тех, кто оказался в сложной ситуации", - сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Ранее директор регионального департамента финансов Михаил Таранов сообщил, что расходы на социальный блок увеличились на 27 млрд. "С учетом изменений общий объем на социальную сферу составил 130 млрд рублей", - сказал он.

Напомним, что помимо региональных соцвыплат средства идут на социально значимые объекты. По словам заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова, это строительство и реконструкция школьных и дошкольных учреждений, объекты здравоохранения, дорожная инфраструктура и многое другое.

Любовь Голышева