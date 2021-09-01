Тюменские таможенники уничтожили контрафактные игрушки, кроссовки и парфюмерию

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 53 тыс. контрафактных товаров, опасных для жизни и здоровья, уничтожено в Тюменской области, сообщает региональная таможня.

Среди сожженных вещей были кроссовки, детские игрушки, брелоки, БАДы, солнцезащитные очки, парфюмерия популярных торговых марок Chanel, Givenchy, Versace, Gucci и другие. Все они признаны представителями правообладателей контрафактными и опасны для жизни и здоровья граждан. Всего уничтожено товаров на 46 млн рублей.

В 2021 году тюменскими таможенниками выявлено 11 транспортных средств, перевозивших нелегальную продукцию. Более 127 тыс. единиц товаров следовали маршрутом из Киргизии и Казахстана в Екатеринбург, Иваново, Новосибирск, Москву, Тольятти и другие города.