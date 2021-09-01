  • 15 сентября 202115.09.2021среда
  • USD72,7171
    EUR85,9880
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские таможенники уничтожили контрафактные игрушки, кроссовки и парфюмерию

Общество, 12:45 15 сентября 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 53 тыс. контрафактных товаров, опасных для жизни и здоровья, уничтожено в Тюменской области, сообщает региональная таможня.

Среди сожженных вещей были кроссовки, детские игрушки, брелоки, БАДы, солнцезащитные очки, парфюмерия популярных торговых марок Chanel, Givenchy, Versace, Gucci и другие. Все они признаны представителями правообладателей контрафактными и опасны для жизни и здоровья граждан. Всего уничтожено товаров на 46 млн рублей.

В 2021 году тюменскими таможенниками выявлено 11 транспортных средств, перевозивших нелегальную продукцию. Более 127 тыс. единиц товаров следовали маршрутом из Киргизии и Казахстана в Екатеринбург, Иваново, Новосибирск, Москву, Тольятти и другие города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# контрафакт , Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 15.09.2021В Тюменской области зарегистрирована смерть 18 человек с COVID-19
13:55 15.09.2021Фонд президентских грантов проведет серию очных семинаров и тренингов
12:57 15.09.2021В Тюмени стартует новый поток школы социального предпринимательства 
12:45 15.09.2021Тюменские таможенники уничтожили контрафактные игрушки, кроссовки и парфюмерию