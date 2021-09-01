В Тюмени стартовал набор в юнармейские отряды

| Фото: ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Набор в юнармейские отряды стартовал в Тюмени. Вступить в ряды "Юнармии" можно с 8 до 18 лет. Для этого нужно обратиться в детский морской центр "Алый парус" (ул. Макарова, 11) и написать заявление о намерении вступить в движение. Для детей до 14 лет заявление должны заполнить родители или законные представители, сообщает ТГМЦ.

Центр "Алый парус" насчитывает 11 юнармейских отрядов и почти 500 юных тюменцев в их составе. Свою деятельность они ведут на базе школы № 13, гимназии № 16, школы № 48 им. Героя Советского Союза Д. М. Карбышева, школы № 62 и школы № 67 им. Героя Советского Союза Б. К. Таныгина.

В новом учебном году в эти отряды пройдет дополнительный набор детей. Также будут сформированы новые отряды на базе детско-юношеских центров "Авангард", "Град", КДТ им. А. М. Кижеватова, спортивных школ "Олимпиец", "Прибой", "Старт XXI век", Гимназия российской культуры, школ № 2, 26, 89, 52, 43. В перспективе планируется создание юнармейских отрядов и в других образовательных учреждениях города.

Телефон для справок: 69-30-55.