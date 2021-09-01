Тюменская область выполнила план по расселению аварийного жилья на 2021 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Целевой показатель 2021 года по переселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта ″Жилье и городская среда″ выполнили 30 субъектов РФ, в том числе Тюменская область.

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2021 г. 84 тыс. человек переехали из 1,46 млн. кв. м. аварийного жилья.

"Количество регионов, которые планируют реализовать программу ускоренными темпами и как можно быстрее обеспечить людей комфортными и безопасными условиями проживания, продолжает расти. В свою очередь мы оказываем всю необходимую финансовую поддержку, чтобы субъекты РФ могли реализовать эти планы. Сейчас это особенно важно в связи с тем, что цены на строительные материалы продолжают повышаться, и важно стройку заложить уже сейчас", - говорит генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Так, на сегодняшний день госкорпорацией принято решений о предоставлении финансовой поддержки из средств Фонда ЖКХ на сумму 239,50 млрд рублей. В том числе по механизму ускоренного финансирования (в целях досрочного завершения программ переселения) одобрены заявки на предоставление финансовой поддержки 32 субъектам РФ на общую сумму 57,5 млрд рублей.

Как отметил глава Фонда ЖКХ, досрочное расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, позволит регионам приступить к ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после этой даты. На эти цели из федерального бюджета по решению президента РФ Владимира Путина в 2022 году предусмотрено направить 45 млрд рублей.