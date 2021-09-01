Глава областной ГИБДД наградил тюменца, задержавшего нарушителя

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчину, задержавшего водителя, который уехал с места наезда на ребенка на пешеходном переходе, наградили в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Благодарность Всеволоду Новикову вручил временно исполняющий обязанности начальника региональной ГИБДД Андрей Миллер.

"Нормальный мужской поступок, Здорово, что молодые люди с активной жизненной позицией оказывают содействие ГИБДД, как в задержании нарушителей дорожного порядка, так и в формировании негативного общественного мнения об участниках дорожного движения, грубо нарушающих ПДД", - отметил Андрей Миллер.

ГИБДД проводит административную проверку по факту ДТП с участием семилетнего ребенка, которого сбил на перекрестке 20-летний водитель на автомобиле "Лифан", не имеющий права управления транспортом.