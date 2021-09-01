Тюменцам доступен квест "Театральная доставка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени стартовал квест для детей и подростков "Театральная доставка". С 15 сентября по 25 октября тюменцы смогут пройти по двум маршрутам БДФквеста, выполнят задания и получат призы, сообщает организатор - Театральный центр "Космос".

""Космос" уже второй год подряд сотрудничает с Большим детским фестивалем – в том году точки маршрута были разбросаны, так что детям было сложнее проходить квест. В этом году мы сделали более удобный формат, перемещение между точками занимает максимум час и располагается в творческих пространствах города, что намного комфортнее по сравнению с прошлым годом. Так что надеемся на активное участие тюменцев", – рассказала продюсер проекта в Тюмени, руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Чтобы принять участие в квесте, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Всего есть два маршрута: для детей младшего возраста до 11 лет (Кофейня "Флоу", Тюменский театр кукол, Музей "Дом Машарова", Музей "Городская Дума", Мультицентр "Контора пароходства") и для подростков 12-14 лет (Молодежный театральный центр "Космос", Тюменский театр драмы, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тюменская филармония, Дворец творчества и спорта "Пионер").

На маршруте размещены плакаты с QR-кодами, в которых зашифрованы, их необходимо выполнить и выложить в социальные сети с хэштегом #БДФквест. Будет несколько номинаций: яркое воплощение и оригинальное видение, креативность и индивидуальный подход к делу, артистичность и харизма и др. Победители получат ценные призы, среди которых семейная поездка в Москву, смартфоны, игрушки, книги, подарочные сертификаты. Также в этом году будет онлайн-формат квеста, его можно пройти не выходя из дома. Найти инструкцию для БДФбота можно на сайте grandkidsfest.ru.