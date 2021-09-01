В Тюмени в ЖК "Московский" и "Кристалл" откроют новые детсады

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые детские сады откроют в жилых комплексах "Московский", ул. Невская, 111 и "Кристалл", ул. Д. Менделеева, 14а 16 сентября. Каждое учреждение примет по 516 детей, 120 из них – до 3 лет, сообщает городской департамент образования администрации Тюмени.

17 сентября откроют детских садов в Восточном округе, в районе ЖК "Юбилейный". Этот центр развития ребенка примет 886 детей, в числе которых тоже малыши до 3 лет.

Всего до конца недели в Тюмени откроют двери четыре дошкольных учреждения. Места в них уже получили более 2 тыс. детей.

15 сентября состоялось открытие третьего корпуса детского сада № 172 в мкр Айвазовский. В новом садике набрано пять групп полного дня, одна из них – для детей раннего возраста.

"Во всех детских садах созданы отличные условия для развития дошкольников. Имеются физкультурный и музыкальный залы, современные медицинские блоки, пищеблоки. Групповые ячейки оборудованы легко трансформируемой мебелью, укомплектованы игровым и интерактивным оборудованием", - рассказали специалисты.

Территории детсадов обустроены спортивными и прогулочными площадками со специальным травмобезопасным покрытием. Здания учреждений соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения. Современная образовательная среда в каждом учреждении включает пространства для поддержки детской одаренности. При этом у каждого из новых детских садов имеются отдельные направления и технологии для развития способностей воспитанников.

Всего до конца 2021 г. в Тюмени заработают шесть детских садов. Новые объекты возводят в рамках национальных проектов "Демография" и "Образование".

Напомним, в детском саду "Ладушки" в ЖК "Московский" побывали накануне полпред президента в УФО Владимира Якушева, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Руслан Кухарук.

"В тюменских детсадах и школах созданы прекрасные условия для развития талантов ребят как в технической, так и в гуманитарной сферах", - отметил полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.