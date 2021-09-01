Тюмень заняла вторую позицию в рейтинге быстрорастущих городов Европы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень заняла вторую позицию в рейтинге быстрорастущих городов Европы, который опубликовало американское издание Visual Capitalist.

В первой десятке рейтинга - пять российских городов. Подмосковная Балашиха возглавляет рейтинг, Сочи, Краснодар, Сургут расположились на пятом, девятом и десятом местах соответственно.

Тюмени по темпам роста удалось обойти Стокгольм, Осло, Лондон и Тулузу.

Отметим, рейтинг составлен на прогнозируемых среднегодовых темпах роста населения в период с 2020 по 2025 годы.