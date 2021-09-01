В Тюменской области два человека отравились грибами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два случая отравления грибами зарегистрировано в регионе на 16 сентября, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В первом эпизоде грибники приняли в пищу ядовитые грибы, во втором нарушили технологию приготовления условно-годных грибов.

В прошлом году среди 20 отравившихся грибников пострадал один ребенок.

Жителям Тюменской области рекомендуют срезать только известные грибы, не собирать и не покупать старые и червивые, вовремя и правильно их обрабатывать, при подозрении на отравление немедленно обращаться к врачу.