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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области два человека отравились грибами

Общество, 11:53 16 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два случая отравления грибами зарегистрировано в регионе на 16 сентября, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В первом эпизоде грибники приняли в пищу ядовитые грибы, во втором нарушили технологию приготовления условно-годных грибов.

В прошлом году среди 20 отравившихся грибников пострадал один ребенок.

Жителям Тюменской области рекомендуют срезать только известные грибы, не собирать и не покупать старые и червивые, вовремя и правильно их обрабатывать, при подозрении на отравление немедленно обращаться к врачу.

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# грибы , отравление , Управление Роспотребнадзора

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