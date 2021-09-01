Юные жители Нижней Тавды будут осваивать моделирование, фотографию, хореографию

| Фото: kto72.ru/ | Фото: kto72.ru/

Филиал Центра дополнительного образования открылся с. Нижняя Тавда 16 сентября, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Этого события жители района ждали давно. Центр ежегодно предлагает разнообразные занятия в кружках и объединениях для 2 тыс. детей по пяти направленностям: техническая, естественнонаучная, туристко-краеведческая, социально-педагогическая и художественная.

Каждый год количество ребят, желающих посещать центр, увеличивается.

Благодаря новому филиалу еще 300 детей смогут освоить новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по проектированию, моделированию, конструированию, хореографии, музыке, изобразительному искусству, биологии, экологии.

Помимо этого, здесь готовы проводить ежемесячные мастер-классы по работе на лазерно-гравировальном станке для школьников и впоследствии создать клуб по техническому моделированию, который объединит ребят, интересующихся лазерными технологиями и инженерным производством.

В октябре состоится открытие детской фотостудии. Ребята от 12 лет и старше смогут научиться работать с фотооборудованием.