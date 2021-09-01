Более 104 тысяч человек - от Тюмени и по всей России - приняли участие в IТ-диктанте

| Фото: из сообщества "Цифровая экономика Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Цифровая экономика Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Более 104 тыс. человек по всей стране приняли участие в IТ-диктанте – образовательной акции, которая зародилась в Тюменской области и приобрела статус всероссийской, 13 сентября. Об этом сообщила представитель областного департамента информатизации, директор регионального информационно-образовательного центра Татьяна Беляева.

Более 35 тыс. человек прошли стандартную версию тестирования, около 34 тыс. — студенты вузов и ссузов, более 23 тыс. — школьники с 5 по 11 класс и 3,5 тыс. — ученики начальной школы. Пройти версию PRO решились 8 тыс. человек.

Кроме онлайн практически в каждом субъекте РФ региональные организаторы проводили очный IТ-диктант. За сутки было организовано около 50 таких площадок. В Тюмени также провели очное мероприятие с учениками центра робототехники и АСУ Тюменской области и детского технопарка "Кванториум". Ребята удачно справились с тестированием, провели работу над ошибками вместе с педагогами. Каждый получил сувенир — фирменную футболку и сертификат.

Подробная статистика по IТ-диктантe появится позднее.

"При онлайн-прохождении участники сразу же получали сертификаты с указанием количества баллов в личном кабинете и на электронную почту. На очных площадках сертификаты заполняли организаторы", — добавила Татьяна Беляева.

Образовательная акция по цифровым технологиям прошла по всей России, в день программиста, 13 сентября. Всероссийская образовательная акция "IТ-диктант" прошла в 2021 году в четвертый раз.

Напомним, впервые диктант прошел в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального департамента информатизации. Его участниками стали 1 тыс. 766 человек. В 2019 году акция приобрела статус всероссийской: было организовано 30 очных площадок на три тысячи человек на базе 23 "Точек кипения" и вузов страны, остальные диктанты проходили онлайн на сайте мероприятия.

Инна Пахомова