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В Тобольске наградили победителей фотоконкурса "Моменты на Базарной площади"

Общество, 16:53 16 сентября 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тоболячка Ольга Мачитова стала победителем фотоконкурса "Моменты на Базарной площади". Второе место заняла Ольга Альт, замкнула тройку призеров Ксения Дармограй, сообщает городская администрация.

За лето на Базарной площади прошло множество досуговых мероприятий разной направленности. Участники фотоконкурса поделились моментами, которые больше всего понравились и запомнились в новом общественном пространстве Тобольска.

Директор городского центра искусств и культуры Анастасия Ионина поблагодарила фотографов за прекрасные работы. Она вручила дипломы участников и подарки.

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# Базарная площадь , Тобольск , фотоконкурс

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