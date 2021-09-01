Дорогу к "Жемчужине Сибири" отремонтируют до этапа Кубка мира по лыжным гонкам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дорогу к областному центру зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" отремонтируют по нацпроекту к этапу Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает администрация Тюменского района.

Выделенные правительством РФ из резервного фонда 70 млн рублей по программе национального проекта "Безопасные качественные дороги" направлены на ремонт участков трассы Богандинский - Червишево - Чаплык протяженностью 4,5 км.

Дорога обеспечивает подъезд к "Жемчужине Сибири", где в 2022 году планируется проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

За счет выделенных средств будут замены основание и изношенные слои покрытия, укреплены обочины и выполнено обустройство дороги. Окончание работ запланировано на 1 ноября.