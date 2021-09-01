В Тюменской области спортсмены ММА привлекут внимание к проблеме донорства

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Привлечение внимания к проблеме донорства и пропаганда здорового образа жизни - основные цели соглашение о взаимодействии департамента здравоохранения Тюменской области и региональной Федерации смешанного боевого единоборства (ММА), сообщает пресс-служба департамента.

Инициатором сотрудничества стал вице-президент федерации, член фракции "Единой России" Тюменской областной думы Сергей Романов. Спортсмены ММА примут участие и сами станут инициаторами различных акций и проектов. Уже запланировано одно из совместных мероприятий – 5 октября участники Федерации сдадут кровь.

На подписании соглашения присутствовала председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"Общественные организации сегодня предлагают такие проекты, которые объединяют жителей Тюменской области, исполнительные и законодательные органы власти. Пандемия наглядно показала, как совместными усилиями мы можем противостоять серьезной угрозе, - отметила депутат. - Наши общественники хотят быть полезными, и мы, депутаты Тюменской областной думы, готовы поддерживать их инициативы".

По мнению Сергея Романова, подобная инициатива может стать примером для спортивных организаций региона.

"Это будет большим шагом в пополнении базы доноров региона, - уверен депутат. - Кроме того, региональная Федерация смешанного боевого единоборства готова участвовать в различных проектах департамента здравоохранения, которые могут касаться вакцинации, профилактики. Мы готовы к сотрудничеству по разным направлениям".

По словам главного врача Областной станции переливания крови Александра Гаврилея, в Тюменской области высокая обеспеченность донорской кровью, в пересчете на цельную кровь - это 1 тыс. 300 мл на койку, что является хорошим показателем не только в УФО, но и в стране, однако в регионе сохраняется высокая потребность в компонентах крови.

"Сейчас мы изготавливаем антиковидную плазму для инфекционных госпиталей, поэтому расход большой и необходимо постоянно пополнять запас. А для этого на станцию постоянно должны приходить доноры — около 150 человек в день, - сообщил главврач. - Кроме того, донорский контингент должен обновляться, поскольку время идет, люди стареют и в силу возраста уже не могут сдавать кровь. Ручей жизни нужно подпитывать новыми донорами. Большую помощь в этом нам оказывают организации, и мы рады, что Федерация смешанного боевого единоборства теперь в их числе".

Донорами крови станут руководящий состав региональной федерации, тренеры и спортсмены.

"Они приняли для себя важное решение — не только бороться за победы на спортивном помосте, но и участвовать в социально значимом проекте, - отметил президент региональной федерации Богдан Головков. - Сохранять здоровье нации — это очень важно, и мы все можем внести свой небольшой вклад, подать правильный пример для молодежи. Сдача крови — не разовая акция, мы намерены это делать регулярно".