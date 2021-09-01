В ВТБ связали продвижение "зеленых" инициатив с мягкой монетарной политикой на Западе

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Продвижение ESG-инициатив в мире связано в том числе с мягкой монетарной политикой западных стран и наличием дешевых денег в экономике, заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

"Деньги очень дешевы. Наши западные коллеги способны так или иначе бесконтрольно их печатать и вливать их в экономику… Мы, как банк, видим следующее: деньги сейчас не очень дорогие, и под любой проект, особенно "зеленый", любая российская компания может эти деньги сейчас привлекать", - сказал Снесарь в ходе делового завтрака "Низкоуглеродное развитие российской экономики" на Тюменском экономическом форуме.

Целесообразно использование технологий, имеющих реальных потребителей, но промышленного применения многим прорывным "зеленым" технологиям в настоящее время нет, констатировал банкир, приведя в пример использование водорода в сталелитейном процессе.