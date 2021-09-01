Школу на 1 тыс. 500 мест построят в мкр Тура в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу на 1 тыс. 500 учебных мест построят в мкр Тура Тюмени. Она будет сдана в эксплуатацию 1 сентября 2023 г., сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы. Общая площадь составит 29 тыс. кв. м, данная школа станет одной из самых крупных в областном центре.

"Здание школы - переменной этажности и будет состоять из трех блоков: первый — для средних и старших классов, второй — для начальных, третий вместит актовый и спортивные залы, кабинеты музыкальных занятий и труда, а также читальные залы, оборудованные по типу многофункционального центра. Для удобства учеников и преподавателей запроектированы теплые переходы между корпусами", - рассказали в ГУСе.

На прилегающей территории установят площадки для игр, тихого отдыха и физкультурно-спортивную зону.