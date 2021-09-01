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Яблоневую аллею высадили вдоль пешеходной зоны по ул. Федюнинского в Тюмени

Общество, 18:00 17 сентября 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 400 яблонь посадили за объездной дорогой вдоль пешеходной дорожки по ул. Федюнинского в Тюмени 15 сентября, сообщает городская администрация.

Еще 1 тыс. деревьев высадят до конца осени. Ландшафтные дизайнеры порекомендовали для посадки выбрать именно период, так как деревья и кустарники приживаются лучше всего.

Деревья высадят в Заречном микрорайоне и на прилегающей территории к новой развязке на улицах Мельникайте и Дружбы.

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# высадка деревьев , деревья

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