Яблоневую аллею высадили вдоль пешеходной зоны по ул. Федюнинского в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 400 яблонь посадили за объездной дорогой вдоль пешеходной дорожки по ул. Федюнинского в Тюмени 15 сентября, сообщает городская администрация.

Еще 1 тыс. деревьев высадят до конца осени. Ландшафтные дизайнеры порекомендовали для посадки выбрать именно период, так как деревья и кустарники приживаются лучше всего.

Деревья высадят в Заречном микрорайоне и на прилегающей территории к новой развязке на улицах Мельникайте и Дружбы.