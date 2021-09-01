Яблоневую аллею высадили вдоль пешеходной зоны по ул. Федюнинского в Тюмени
| Фото: tyumen-city.ru
Более 400 яблонь посадили за объездной дорогой вдоль пешеходной дорожки по ул. Федюнинского в Тюмени 15 сентября, сообщает городская администрация.
Еще 1 тыс. деревьев высадят до конца осени. Ландшафтные дизайнеры порекомендовали для посадки выбрать именно период, так как деревья и кустарники приживаются лучше всего.
Деревья высадят в Заречном микрорайоне и на прилегающей территории к новой развязке на улицах Мельникайте и Дружбы.