Тюменский театр "Быть" попал в шорт-лист международной премии "Звезда театрала"

| Фото: из сообщества "Театр-студия "Быть" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Театр-студия "Быть" во ВКонтакте (архив)

Тюменский молодежный театр-студия "Быть" попал в шорт-лист международной зрительской премии "Звезда театрала". Голосование продолжается. Финалистов премии назовут в декабре.

"Наш театр единственный представляет честь области на международной премии. Мы не первый раз участвуем в этом конкурсе. В 2020 году все случилось так же. Мы попали в шорт-лист, но, как нам потом рассказали организаторы, не хватило чуть-чуть голосов, чтобы победить. В этом году надеемся, что нас поддержат больше зрителей — в Тюмени любителей театра становиться больше", — рассказал режиссер театра-студии "Быть" Артема Васильева.

По словам Артема Васильева, большим событием для театр-студии "Быть" стало открытие театрального центра для детей, подростков и молодежи "Рядом" на ул. Котовского в Тюмени 29 августа. Созданием нового пространства занимались руководитель и режиссер молодежного театра-студии "Быть" Артем Васильев, руководитель театра эстрадной песни "Соломинка" Надежда Соломатова и худрук театральной мастерской "ТеМа" Светлана Ханжина. "Может, действительно в этом году наш театр еще больше достоин такой замечательной премии", — заключил Артем Васильев.

Проголосовать за театр-студию "Быть" можно на сайте премии "Звезда театрала" в категории "Лучший любительский театр". Голоса принимаются до конца осени. Имена лауреатов назовут на ежегодной торжественной церемонии, которая традиционно пройдет на сцене Театра Вахтангова в начале декабря.

Инна Пахомова