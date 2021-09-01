В выходные в Тюмени пройдет дождь с мокрым снегом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Тюмени в ближайшие выходные, 18 и 19 сентября. По данным метеоцентра Фобос, похолодание в эти дни также будет сопровождаться штормовым ветром.

18 сентября максимальная температура воздуха днем составит плюс 8 градусов, возможны кратковременные дожди. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 2 градусов, синоптики прогнозируют мокрый снег.

Вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега сохранится и 19 сентября. Воздух в этот день прогреется лишь до плюс 3 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 12 м/с.

В начале следующей недели станет чуть теплее. 20 сентября днем ожидается до плюс 6 градусов и дождь. 21 и 22 сентября температура воздуха повысится до 10-12 градусов тепла.

Любовь Голышева