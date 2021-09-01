Тюменские лыжники Татьяна Сорина и Иван Якимушкин победили на домашних соревнованиях

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменцы Татьяна Сорина и Иван Якимушкин победили в заключительных гонках на всероссийских соревнованиях по лыжероллерному спорту в Тюмени, сообщает ЦСП72.

Заключительные гонки прошли в дисциплине персьют-кросс. Победители были определены как в персьюте, так и в кроссе.

У женщин в персьюте победа осталась за Татьяной Сориной, серебряным призером стала москвичка Анастасия Рыгалина, бронзовую медаль получила представительница Камчатского края Вероника Степанова. В кроссе Сорина финишировала второй, а победила Арина Перевозчикова из Удмуртии. Ольга Жолудева из Карелии замкнула тройку лучших.

У мужчин в персьюте победу одержал тюменец Иван Якимушкин. Второе место занял лыжник из Коми Илья Семиков. Третьим финишировал спортсмен из Удмуртии Александр Ившин.

В кроссе первым стал Илья Семиков, вторым Александр Ившин, а Иван Якимушкин замкнул тройку призеров.