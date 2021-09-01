ФК "Тюмень" очередной поединок чемпионата проведет в Новотроицке

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет очередной поединок Олимп-Первенства среди команд клубов второго дивизиона ФНЛ 18 сентября. В Новотроицке сибиряки сыграют с местной "Ностой", сообщает пресс-служба клуба.

Сразу четверо нынешних тюменцев раньше играли за "Носту". Это защитники Антон Бочаров, Исламжан Насыров и Даниил Криворучко, а также тренер Тарас Тризна. Есть бывшие футболисты "Тюмени" и в составе новотроицкой команды – Владислав Ослоновский и Никита Теленков. Главный тренер "Носты" Антон Сычев также раньше работал в "Тюмени".

Три последних официальных матча в Новотроицке между этими командами завершились победами гостей (1:0, 4:1 и 3:1). Лучшими снайперами в тех играх стали тюменцы Данил Карпов и Артем Докучаев, на счету которых по два забитых мяча.

Субботний матч начнется в 17 часов по тюменскому времени.