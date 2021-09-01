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В Ишиме появился новый стрит-арт

Общество, 12:12 18 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стрит-арт в честь Сибирской ковровой фабрики появился в Ишиме.

Основные элементы рисунка обыгрывают растительный орнамент "Сибирской ковровой фабрики" и отсылают к мотиву Бременских музыкантов "наш ковёр — цветочная поляна". Стрит-арт создан победительницей граффити-фестиваля "Дежурные по стране" Яной Мартюшевой, передает Мегатюмень.

Работа поделена на две части. На первой изображена рыжеволосая девушка в темных очках, лежащая на ковре из цветов. На второй — волосы этой же девушки полностью покрыты цветами. Мурал находится возле школы № 8.

"В цветущие и солнечные времена года работа дополнит природный орнамент Ишима, а в еёмные холодные дни — напомнит жителям о неминуемо приближающемся лете", - отметила Яна Мартюшева.

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# Ишим , стрит-арт

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