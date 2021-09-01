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В Заводоуковске открыли новый бассейн "Жемчужина Юрского моря"

Общество, 14:39 18 сентября 2021

оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

Новый бассейн "Жемчужина Юрского моря" открыли в Заводоуковске, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Необычное название он получил благодаря истории: 200 миллионов лет назад на территории, где сейчас находится спортивный объект, было Юрское море.

Три года назад жители Заводоуковского городского округа проголосовали за строительство бассейна по проекту "Формирование комфортной городской среды". Первый кирпич заложили год назад, в сентябре этого года пловцы зашли в воду. В бассейне шесть дорожек, каждая по 25 метров. Глубина от 180 до 220 сантиметров.

Спорткомплекс входит в состав детско-юношеской школы, но взрослые также смогут заниматься. Есть все для обучения плаванию детей и пенсионеров. Также имеется специальный спуск для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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# бассейн , Заводоуковск

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