На тюменской набережной силовики устроят показательные выступления

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Тюменская областная профессиональная выставка "Служим Отечеству" пройдет на набережной реки Туры напротив "Конторы пароходства" 24 сентября. Начало в 10 часов, сообщает центр "Аванпост".

В ней примут участие военно-профессиональные и ведомственные образовательные организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Ростова-на-Дону, Тюмени и других городов.

Здесь будут показательные выступления силовых ведомств, презентации военных вузов России, интерактивные площадки специализированной техники, эстафеты по пожарно-спасательному спорту, презентация современных разработок и технических средств, вооружения и экипировки.

Посетители смогут примерить на себя профессии в реальном времени. Увидеть, как устроена работа силовых ведомств, а также получить квалифицированную информацию об особенностях и преимуществах профессий в силовых структурах.