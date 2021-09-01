  • 20 сентября 202120.09.2021понедельник
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер северо-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Три библиотеки Тюменской области получат по 5 млн рублей на модернизацию

Общество, 09:24 20 сентября 2021

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

Три учреждения Тюменской области - Молодежная библиотека Ялуторовска, Боровская библиотека Тюменского района, Библиотека № 4 Тюмени - получат по 5 млн рублей на модернизацию. Они прошли конкурсный отбор министерства культуры РФ.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала в своем аккаунте в Instagram.

"Каждая библиотека получит 5 миллионов рублей на создание современного комфортного трансформируемого пространства, пополнение библиотечных фондов и обучение персонала. Поздравляю победителей", - сказала она.

Кроме того, благодаря дополнительному финансированию Тюменский театр кукол приобретет технологическое оборудование для оснащения цехов по производству кукол.

Поддержка учреждениям культуры будет оказана в рамках нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , культура , национальный проект Культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:45 20.09.202128 кг корма для животных собрали на фестивале "Теплые коты" в Тюмени
11:32 20.09.2021Перформанс "Мадина" признан лучшим по итогам шоу-кейс тюменских театров
11:20 20.09.2021На улице Смоленской в Тюмени ограничат движение на время сноса долгостроя
11:07 20.09.2021Выставку тюменского фотографа Александра Романова открыли в Венеции