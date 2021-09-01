Три библиотеки Тюменской области получат по 5 млн рублей на модернизацию

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

Три учреждения Тюменской области - Молодежная библиотека Ялуторовска, Боровская библиотека Тюменского района, Библиотека № 4 Тюмени - получат по 5 млн рублей на модернизацию. Они прошли конкурсный отбор министерства культуры РФ.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала в своем аккаунте в Instagram.

"Каждая библиотека получит 5 миллионов рублей на создание современного комфортного трансформируемого пространства, пополнение библиотечных фондов и обучение персонала. Поздравляю победителей", - сказала она.

Кроме того, благодаря дополнительному финансированию Тюменский театр кукол приобретет технологическое оборудование для оснащения цехов по производству кукол.

Поддержка учреждениям культуры будет оказана в рамках нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева