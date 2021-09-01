Tyumen Cyber Fest 2021 назвал победителей

| Фото: Пресс-служба Tyumen Cyber Fest 2021 | Фото: Пресс-служба Tyumen Cyber Fest 2021

В двух дисциплинах в финале Tyumen Cyber Fest 2021 победителями стали ребята из Тюменской области.

В дисциплине NHL все призовые места достались тюменцам: первое место — Владимиру Ремизову, второе - Константину Иванову, третье - Даниилу Мадьярову.

В FIFA первое место занял Владислав Фильчуков из Тюмени, вторым стал Евгений Сулимов из Ишима, третье место занял Роман Соболь из Тюмени.

Александр Лепихин из Екатеринбурга стал первым в дисциплине Guilty Gear Strive, вторым - Леонид Юрченко из Перми, третьим - Егор Ленков из Екатеринбурга.

Победители получили медали, дипломы и денежные призы в размере шесть тысяч рублей, девять тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

В дисциплине CS:GO первое место завоевала команда Kabaniyudar, второе — команда NEKOMA, третье - команда Pokushal и четвертое место - Inactive brodyagi.

В турнире по DOTA 2 первое место досталось команде Cybertourist, второе — Lazy Guys, третье - Vorpal Swords, четвертыми стали Siberian.

Команды получили медали, дипломы и денежные призы в размере 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно.

Председатель тюменского областного отделения ФКС России Роман Чуйко поздравил участников с победами.

"С каждым годом фестиваль киберспорта становится масштабнее и лучше. Я рад, что за пять лет киберспорт вырос до таких масштабов. Мне особо было приятно, что в финале сражались две тюменские команды. В фестивале участвовали команды профессионалов, которые являются примером для многих любителей компьютерных игр и все это благодаря активности людей, которые занимаются, увлекаются и интересуются киберспортом", - сказал он и поблагодарил всех участников за эти интересные, сложные и зрелищные два дня.

Ирина Шемякина