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Спектакли тюменского фестиваля "Живые лица" можно увидеть онлайн

Общество, 12:59 20 сентября 2021

Театральный фестиваль «Живые лица» во Вконтакте. | Фото: Театральный фестиваль «Живые лица» во Вконтакте.

XIII тюменский фестиваль "Живые лица" пройдет в дистанционном формате с 24 по 26 сентября, сообщают организаторы.

В этом году фестиваль-форум включает театральную, междисциплинарную и образовательную программы. В театральную войдут 13 спектаклей профессиональных, студийных и учебных театров, отобранных экспертами в течение года. Спектакли и театры не будут соревноваться между собой в борьбе за призы. Запланирован показ и обсуждение постановок, проведение других мероприятий в форме видеозаписи, онлайн-трансляции, видеосвязи и другое.

24 сентября фестиваль стартует показом спектакля "Мама, мне оторвало руку" Красноярского театра юного зрителя. Начало в 11 часов. Спектакль "Етишкина Богомышь" открытого студийного театра из Екатеринбурга начнется 13 часов. В 15 часов начнется спектакль "После Чехова" от театра Чеховская студия при музее-заповеднике А.П.Чехова Мелихово Московская область. С полной программой можно познакомится в группе Театральный фестиваль "Живые лица" во ВКонтакте.

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# Живые лица , театральный фестиваль

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