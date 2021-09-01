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Тюменцев призывают соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ

Общество, 15:12 20 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осень - время опасности заболеть гриппом или ОРВИ. Роспотребнадзор предлагает вспомнить о простых и доступных каждому мерах профилактики гриппа.

Необходимо чаще и тщательнее мыть руки, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, придерживаться здорового образа жизни, регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении, реже посещать места скопления людей, использовать маску, посещая общественные места, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах.

В случае появления заболевших в семье, нужно немедленно обратится ко врачу.

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей. Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями гриппа, и других ОРВИ победить их до сих пор не удается. Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа, обладают способностью менять свою структуру и мутировавший вирус, способен поражать человека вновь.

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# вирус , грипп

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