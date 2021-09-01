Прививку от гриппа лучше сделать в сентябре - ноябре, говорят медики

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Вакцинация - самый эффективный способом профилактики гриппа и ОРВИ. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Грипп очень заразен, быстро распространяется, вызывает серьезные осложнения, протекает намного тяжелее других ОРВИ", - напомнили эксперты.

Оптимальное время для вакцинации против гриппа сентябрь - ноябрь. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Это дети, люди старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями легких сердечно-сосудистой системы, заболеваниями печени, почек, больные с иммунодефицитными состояниями. В группу риска также входят беременные женщины, медицинский персонал, работники общественного транспорта, предприятий общественного питания и другие.