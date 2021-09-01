  • 20 сентября 202120.09.2021понедельник
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Прививку от гриппа лучше сделать в сентябре - ноябре, говорят медики

Общество, 15:48 20 сентября 2021

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Вакцинация - самый эффективный способом профилактики гриппа и ОРВИ. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Грипп очень заразен, быстро распространяется, вызывает серьезные осложнения, протекает намного тяжелее других ОРВИ", - напомнили эксперты.

Оптимальное время для вакцинации против гриппа сентябрь - ноябрь. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Это дети, люди старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями легких сердечно-сосудистой системы, заболеваниями печени, почек, больные с иммунодефицитными состояниями. В группу риска также входят беременные женщины, медицинский персонал, работники общественного транспорта, предприятий общественного питания и другие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , грипп

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:50 20.09.2021В Тюмени отметят законопослушных водителей
16:38 20.09.2021На выставке "Служим Отечеству" расскажут о традициях тюменской полиции
16:14 20.09.2021Неравнодушные тюменцы подарили нуждающимся школьникам канцелярию и одежду
16:01 20.09.2021Школьников Тюменской области приглашают на проект "Это бизнес, детки!"