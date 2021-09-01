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Дни активности радиолюбителей объединили представителей 100 стран

Общество, 15:36 20 сентября 2021

филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ» | Фото: филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ»

Более 31 тыс. связей с радиолюбителями из 100 стран установили в дни активности радиолюбителя. Их провела в августе в честь своего 20-летия Российская телевизионная и радиовещательная сеть, сообщает Урало-Сибирский региональный центр РТРС.

В этот период в любительский коротковолновый эфир выходили пять коллективных радиостанций РТРС из Москвы, Краснодара, Майкопа, Тамбова, Петрозаводска. Работали 29 радиолюбителей. Также на связь с ними вышли представители Саудовской Аравии, Ямайки, Мартиники, Сент-Люсии, Кувейта, Мавритании, Бонайре и других государств.

Акцию провели для популяризации уникальных высотных объектов связи оператора цифрового эфирного телерадиовещания РТРС. За сеансы радиосвязи с коллективными и индивидуальными радиостанциями РТРС соискателям памятных дипломов "Радиобашни России" необходимо было набрать 100 очков. Также была возможность получить юбилейные вымпелы.

По итогам радиомарафона более 40 человек подали заявки на получение диплома "Радиобашни России", свыше 20 - юбилейного вымпела РТРС.

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# радио , РТРС «Урало-Сибирский РЦ»

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