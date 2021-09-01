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В Тюмени отметят законопослушных водителей

Общество, 16:50 20 сентября 2021

ГИБДД Тюменской области (архив) | Фото: ГИБДД Тюменской области (архив)

"Свидетельства законопослушного участника дорожного движения" вручат тюменским водителям, не нарушавшим Правила дорожного движения в 2021 году, 21 сентября. Акция пройдет в центре города, сообщает региональная ГАИ.

В регионе в 2021 году водители совершили более 800 тыс. нарушений ПДД, 600 тыс. из этих нарушений зафиксировали камеры на дорогах. Большинство из них — превышение скорости на дорогах.

"При этом основная часть автомобилистов - дисциплинированные участники движения, которые пропускают людей на пешеходных переходах, выбирают безопасную скорость и перевозят детей в удерживающих устройствах", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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# водители , ГИБДД Тюменской области

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