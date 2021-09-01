В Голышманово оборудуют парковки для спецтехники МЧС

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Специальные парковки для пожарной и специальной техники подразделений МЧС оборудуют возле крупных и значимых объектов в Голышманово, сообщает региональное управление ведомства.

Такая площадка появилась возле торгово-офисного здания на ул. Советской. На нее нанесена соответствующая разметка. Посетителям и сотрудникам торгового центра ставить автомобили здесь запрещено. В ближайшее время подобная площадка будет и у супермаркета в районном центре.