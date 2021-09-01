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Тобольские школьники нашли сокровища Рентереи

Общество, 11:10 21 сентября 2021

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Общественные уроки прошли в Тобольском музее-заповеднике, сообщает пресс-служба учреждения.

Школьники города узнали интересные факты из биографии Семена Ремезова, впервые увидели Рентерею изнутри с ее сокровищами. Также ребята смогли у порохового погреба во Дворце наместника загадать желание и проверить свою меткость, бросая монетку в дуло пушки.⁣⁣ Совсем юным гостям в игровой форме показали кремль и рассказали его тайны.⁣⁣⠀

⁣⁣Кроме того, сотрудники музея провели занятия в классах на тему "Красота родного края: Тобольский кремль".⁣⁣⠀

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# Тобольский музей-заповедник

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