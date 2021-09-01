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Гран-при косплей-конвента Tyumen Cyber Fest 2021 получила Nika за костюм Лунары

Общество, 18:34 20 сентября 2021

пресс-службы Tyumen Cyber Fest 2021 | Фото: пресс-службы Tyumen Cyber Fest 2021

Определены победители косплей-конвента, который проходил на Tyumen Cyber Fest 2021. Более 50 человек показали удивительные костюмы, работа над которыми велась от нескольких недель до полугода.

Гран-при и приз в размере 200 тыс. рублей получила Nika за костюм Лунары из игры Heroes of the Storm.

"Мне нравится делать сложные костюмы, я получаю от этого удовольствие. В костюме Лунары самое трудное было сделать задние ноги. Пришлось повозиться с ними. В итоге каркас изготовили из материала ЭВА, а уже сверху обтянули тканью", - рассказала победительница Александра Горбачева из Тюмени.

Победа в номинации "Лучший пошив" досталась команде Cotton Candy за героев Итэр и Xiao из игры Genshin Impact.

В номинации "Лучшее командное выступление" победила команда "Мухобойка - нипочем!" за образы Семьи Димитреску из игры Resident Evil VIII.

"Лучший крафт" достался Sishka14 за костюм Sarah Louise Kerrigan из StarCraft.

Приз в номинации "Лучший костюм из игры" получил Лисий хвост за костюм Hoodwink из игры Dota2.

"Лучший костюм из западного Geek-направления" оказался у Капитана Серёги, он был Веном из киновселенной DC.

Приз в номинации "Лучший костюм из аниме" получил Злобный Пи за костюм Брендон Хита из Гангрейв.

Ирина Шемякина

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# Tyumen Cyber Fest 2021 , косплей

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