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Ялуторовские врачи полностью перешли на цифровые медкарты

Общество, 13:48 21 сентября 2021

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Взрослая поликлиника областной больницы № 23 в Ялуторовске полностью перешла на электронные медицинские карты. Развитие цифровых сервисов осуществляется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

Как сообщает региональный депздрав, благодаря переходу на цифровые карты сокращается время пребывания пациента в поликлинике при получении медицинской помощи, так как больше не нужно стоять в очередях и обращаться в разные кабинеты, собирая результаты анализов и обследований, чтобы принести их на прием к лечащему врачу. Это особенно важно, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку.

"Работа велась поэтапно, сначала к электронному документообороту был подключен стационар больницы, затем – детская поликлиника, на третьем этапе электронные медицинские карты пациентов были внедрены во взрослой поликлинике", - рассказал главный врач больницы № 23 Михаил Горбачев.

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# электронные медицинские карты , Ялуторовск

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