Посвященные разным эпохам площадки организуют в честь открытия аэропорта в Тобольске

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

"Улетный weekend" в честь открытия аэропорта им. С. Ремезова начнется в Тобольске 25 сентября в 13 часов. Для гостей подготовили площадки, посвященные разных эпохам, сообщает Visit Tyumen.

Программа мероприятий поделена на несколько блоков — четыре площадки, посвященные разным эпохам, будут работать одновременно. Первый "Эпоха освоения Сибири" пройдет в саду Ермака. Посетителей этого места ждут творческие мастер-классы, казачье подворье, фотозона "Время дороги", спектакль "Сказки народов Севера" и многое другое. С "Эпохой Романовых" гости и жители города смогут ознакомиться на Красной площади. В зоне около гостевого двора и собора Софии развернутся театральные постановки в исторических костюмах, катания на лошадях в каретах, выставка "Чемоданное настроение". Будут работать площадки "Звуки времени" и "Бал Екатерины".

В центральной части Красной площади у фонтана представят "Эпоху индустриализации". Здесь установят сцену с выступлением творческих местных коллективов, интерактивную селфи-зону "Открытка 360". На этой площадке пройдут фестиваль детской книги, химическое шоу, салют.

На Базарной площади гости смогут больше узнать об эпохе сибирского купечества. В этом им помогут творческие коллективы и артисты уличного театра, которые выступят здесь. В программе — мастер-классы (резьба из кости, крапивная мастерская, музей печати), "живые статуи", гастрономический ужин "Ремезов", показательные выступления конно-спортивного клуба "Пегас", парад пород лошадей и многое другое.

"Сегодня Тобольск становится еще больше открыт к миру, от чего для жителей города наступают большие изменения. Открытие аэропорта сближает Тобольск со всей Россией и всю Россию с Тобольском. Теперь делиться своей богатой историей станет еще проще и быстрее. В честь этого события мы приглашаем гостей региона познакомиться поближе с атмосферой города", — рассказали в Visit Tyumen.

С программой можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова