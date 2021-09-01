В Тюменской области еще три района получили виртуальные концертные залы

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Виртуальные концертные залы запущены в Армизонском, Бердюжском и Омутинском районах 15 сентября. Таким образом, цифровая площадка для трансляций официально запущена в каждом муниципальном районе, и масштабная работа по созданию сети виртуальных концертных залов в Тюменской области завершена.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном департаменте культуры.

"На данный момент в Тюменской области для зрителей доступны 28 виртуальных концертных залов. Каждый раз, приезжая с рабочим визитом в учреждение, где открыт виртуальный концертный зал, мы интересуемся, востребованы ли показы. Тот отклик, который дают сотрудники, действительно поражает. В виртуальном концертном зале удается полностью погрузиться в атмосферу выступления. Такой эффект достигается благодаря особой аудиосистеме, которой оснащен каждый зал", - говорят в департаменте.

Виртуальные концертные залы транслируют абсолютно уникальный контент, который невозможно найти в свободном доступе в интернете. Цифровые площадки позволяют присоединиться к крупнейшим культурным событиям региона, не покидая родные места, что позволяет жителям значительно экономить время и, разумеется, средства.

Добавим, организация работы данного вида досуга реализована в Тюменской области в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева