Воспитанники тюменского "Кванториума" чаще выбирают биоквантум и IT-квантум

| Фото: группа "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

IT-квантум и Биоквантум стали самыми популярными направлениями детского технопарка "Кванториум" в Тюмени в 2021 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов.

"Биоквантум работает у нас с 2019 года, но удивительно, что именно в этом году был очень большой спрос на него. Раньше это направление не было таким популярным, в этом году ребята им заинтересовались. Также традиционно лидирует IT-квантум", - рассказал он.

Дмитрий Тарасов отметил, что в новом учебном году в детский "Кванториум" пришли обучаться 350 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Всего в учреждении проектной деятельностью занимаются чуть более 1000 детей.

"Дети занимаются у нас бесплатно с 11 лет, мы не отбираем их по каким-то конкурсам и экзаменам. Записываем всех желающих по обычной живой очереди, но ставим перед ребятами задачу – регулярно посещать занятия, проявлять интерес к ним, выполнять поставленные задачи", - уточнил руководитель учреждения.

Напомним, занятия в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени ведутся по 11 направлениям. Это "Робоквантум", "Промдизайн", "Биоквантум", "Энерджиквантум", "IT-квантум", "Hi-Tech цех", "Автоквантум", "Аэроквантум", "Наноквантум", "Геоквантум", "VR квантум". Также работают лаборатории для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По итогам 2020-2021 учебного года из детского "Кванториума" выпустились 386 ребят. Из них 167 прошли полный цикл обучения и завершили проектный модуль, 128 детей окончили программы уроков технологии, реализуемые совместно со школами. В лабораториях, которые являются подготовительным этапом к обучению в Кванториуме, обучился 91 ребенок.

Любовь Голышева